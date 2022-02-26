Небензя: Задачи по демилитаризации и денацификации Украины будут скоро выполнены

Задачи по демилитаризации и денацификации Украины будут скоро выполнены, заявил Небензя Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские войска скоро завершат задачи по демилитаризации и денацификации Украины, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Эти задачи будут достаточно скоро выполнены, и украинский народ получит возможность вновь самостоятельно решать свою судьбу, живя при этом в мире, добрососедстве и сотрудничестве со всеми соседями», – сказал дипломат на заседании Совета безопасности ООН.

Напомним, как писал сайт kp.ru, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам, сообщив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции.

Глава российского государства после начала проведения специальной операции заявил, что Россиия стремится к демилитаризации и денацификации Украины.