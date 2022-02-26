Агентство S&P понизило кредитный рейтинг России

S&P понизило кредитный рейтинг России Фото: REUTERS

Международное рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг России. Об этом говорится на сайте организации.

Так, рейтинг в иностранной валюте упал с "ВВВ-" до "ВВ+", а в национальной валюте – с "ВВВ" до "ВВВ-".

Агентство уточняет, что снижение связано с санкциями против России, введенные Соединенными Штатами, Евросоюзом и еще несколькими странами. По оценке аналитиков, оно окажет влияние на финансовую стабильность, экономическую и внешнеторговую активность России.

Еще один риск – это угроза геополитического конфликта и новых санкций.

"Существует высокая неопределенность в отношении развития геополитического конфликта и дополнительных санкций, а также конечных экономических и финансовых последствий существующих ограничений", - аргументируют в S&P.

Как ранее писал сайт kp.ru, власти Соединенных Штатов намерены ввести блокирующие санкции в отношении Российского фонда прямых инвестиций. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.