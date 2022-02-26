Белый дом заявил о намерении ввести блокирующие санкции против РФПИ Фото: сайт РФПИ

Власти Соединенных Штатов намерены ввести блокирующие санкции в отношении Российского фонда прямых инвестиций, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

«Министр финансов наложит полноценно блокирующие санкции на Российский фонд прямых инвестиций – государственную финансовую организацию, функционирующую как суверенный фонд благосостояния, который должен привлекать капитал в российскую экономику в быстрорастущих секторах», – написала Псаки в Twitter.

Напомним, ранее американский Минфин объявил, что из-за спецоперации на Украине США ввели персональные санкции против президента России Владимира Путина, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, главы российского министерства обороны Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова.

Как писал сайт kp.ru, утром в четверг, 24 февраля, президент России выступил с новым обращением к россиянам, сообщив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции.