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Политика26 февраля 2022 5:14

Дмитрий Певцов ответил деятелям культуры, критикующим спецоперацию ВС РФ на Украине

Ранее Евросоюз внес актера в список санкций против России
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
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Дмитрий Певцов попал в санкционный список Евросоюза

Дмитрий Певцов попал в санкционный список Евросоюза

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Российского актера и депутата Государственной думы Дмитрия Певцова прокомментировал свое включение в санкционный список Евросоюза.

"Я глубоко убежден, что президент, в данный момент, делает то, что можно и нужно <...> И вот эти крики "Остановите войну!"... Я вам отвечу: президент этим и занимается"

Сообщается, что Евросоюз внес российского актера и депутата в список санкций против России. Как сообщается на сайте официального журнала ЕС, парламентарий попал в санкционный список за то, что проголосовал за ратификацию договоров о дружбе и взаимной помощи с Донецкой и Луганской народными республиками.

Напомним, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с речью, заявив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Как подчеркнул российский лидер, в планы Москвы не входит оккупация Украины, однако намерена стремиться к демилитаризации незалежной.