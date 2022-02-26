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Политика26 февраля 2022 3:53

Евросоюз внес актера Дмитрия Певцова в санкционный список

Парламентарий попал под санкци за поддержку ратификации договоров о дружбе с республиками Донбасса
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
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Дмитрий Певцов Фото: Александр Щербак/ТАСС

Дмитрий Певцов Фото: Александр Щербак/ТАСС

Евросоюз внес российского актера и депутата Государственной думы Дмитрия Певцова в список санкций против России.

Как сообщается на сайте официального журнала ЕС, парламентарий попал в санкционный список за то, что проголосовал за ратификацию договоров о дружбе и взаимной помощи с Донецкой и Луганской народными республиками.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 25 февраля Евросоюз вслед за Великобританией и США ввел в действие второй пакет санкций против России. Как писал сайт kp.ru, в санкционный список были внесены президент РФ Владимир Путин, министр иностранных дел России Сергей Лавров и российский премьер-министр Михаил Мишустин. Санкции введены против них из-за специальной военной операции России на Украине.

В понедельник, 21 февраля, Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Главы республик Донбасса присутствовали при подписании, после чего расписались на Договоре о дружбе и сотрудничестве с Россией.