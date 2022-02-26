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Политика26 февраля 2022 5:17

Facebook запретил рекламу и монетизацию российским государственным СМИ

О соответствующем решении объявил глава отделения компании по политике безопасности Натаниэль Глейхер
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Комментарии (7)Комментарии (7)(7)
Facebook ограничил монетизацию российских государственных СМИ на своем ресурсе

Facebook ограничил монетизацию российских государственных СМИ на своем ресурсе

Фото: REUTERS

Американская социальная сеть Facebook запретила российским государственным СМИ на своей платформе показывать рекламу и осуществлять монетизацию по всему миру. Об этом заявил глава отделения по политике безопасности компании Натаниэль Глейхер.

"Мы запрещаем российским государственным СМИ показывать рекламу и осуществлять монетизацию на нашей платформе по всему миру", - написал Глейхер на своей странице в Twitter в пятницу, 25 февраля 2022 года.

По его словам, изменения уже вступили в силу. Их продолжат реализовывать на протяжении выходных, уточнил Глейхер.

Как писал сайт kp.ru, 24 февраля президент США Джозеф Байден выступил с заявлением, озвучив пакет новых санкций, которым Вашингтон намерен противодействовать спецоперации российских войск, проводимой сейчас на Украине. В своей речи президент США особо отметил, что новые санкции будут иметь долгосрочные последствия для российской экономики.