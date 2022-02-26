Facebook запретил рекламу и монетизацию российским государственным СМИ

Facebook ограничил монетизацию российских государственных СМИ на своем ресурсе Фото: REUTERS

Американская социальная сеть Facebook запретила российским государственным СМИ на своей платформе показывать рекламу и осуществлять монетизацию по всему миру. Об этом заявил глава отделения по политике безопасности компании Натаниэль Глейхер.

"Мы запрещаем российским государственным СМИ показывать рекламу и осуществлять монетизацию на нашей платформе по всему миру", - написал Глейхер на своей странице в Twitter в пятницу, 25 февраля 2022 года.

По его словам, изменения уже вступили в силу. Их продолжат реализовывать на протяжении выходных, уточнил Глейхер.

Как писал сайт kp.ru, 24 февраля президент США Джозеф Байден выступил с заявлением, озвучив пакет новых санкций, которым Вашингтон намерен противодействовать спецоперации российских войск, проводимой сейчас на Украине. В своей речи президент США особо отметил, что новые санкции будут иметь долгосрочные последствия для российской экономики.