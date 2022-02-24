«Потрясены ужасающими событиями»: Первая реакция Запада на начало военной операции в Донбассе

Борис Джонсон заявил, что Москва выбрала путь кровопролития, начав «неспровоцированное нападение на Украину». Фото: REUTERS

Спустя два часа после того, как президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе, украинский лидер Владимир Зеленский записал обращение к украинцам.

«Россия нанесла удар по военной инфраструктуре Украины», - заявил Зеленский и добавил, что в стране вводится военное положение. Политик призвал украинцев не поддаваться панике: «мы сильные, мы победим».

На события на востоке Украины одним из первых отреагировал Белый дом. В своем заявлении, опубликованном на сайте, президент США Джо Байден назвал российскую военную операцию в Донбассе «неоправданной и неспровоцированной».

«Только Россия несет ответственность за смерть и разрушения, которые принесет это нападение, и Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят единым и решительным образом. Мир призовет Россию к ответу», - говорится в заявлении главы Белого дома.

Байден также заверил, что будет следить за развитием конфликта и проведет встречу с лидерами G7. После чего состоится обращение американского лидера к народу США.

«Мы также будем координировать свои действия с нашими союзниками по НАТО, чтобы обеспечить решительный, совместный ответ, который сдержит любую агрессию против Североатлантического союза», - уточняется в заявлении.

Тем временем премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что Москва выбрала путь кровопролития, начав «неспровоцированное нападение на Украину».

«Я потрясен ужасающими событиями на Украине, я переговорил с президентом Зеленским, чтобы обсудить дальнейшие шаги. Президент Путин выбрал путь кровопролития и разрушения, начав неспровоцированное нападение на Украину. Великобритания и наши союзники ответят решительно», - написал в своем Твиттере британский премьер.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен осудила проведение Россией военной спецоперации и заявила, что привлечет Москву к ответственности. Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в свою очередь призвал НАТО провести консультации на основании статьи 4 устава Северо-атлантического альянса (угроза территориальной целостности).

Глава миссии Евросоюза на Украине Матти Маасикас также отреагировал.

«Началось неспровоцированное нападение на суверенную миролюбивую страну. Забочусь о безопасности сотрудников ЕС в Киеве», - написал в своем Твиттере глава миссии.

Правительство Японии заявило, что сейчас занимается анализом данных о ситуации в Донбассе, по завершению обобщения этих сведений власти намерены перейти к осуществлению конкретных действий с основными мировыми державами, в частности странами G7.

«Ситуация очень напряженная. Мы намерены действовать при тесной координации с международным сообществом», - говорится в заявлении премьер-министра Японии Фумио Кусиды, добавив, что главной его задачей стоит обеспечение безопасности японских граждан.

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