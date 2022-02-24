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В мире24 февраля 2022 5:26

«Потрясены ужасающими событиями»: Первая реакция Запада на начало военной операции в Донбассе

США и их союзники обещают ввести новые санкции против России
Мария БЕРК
Комментарии (376)Комментарии (376)(376)
Борис Джонсон заявил, что Москва выбрала путь кровопролития, начав «неспровоцированное нападение на Украину».

Борис Джонсон заявил, что Москва выбрала путь кровопролития, начав «неспровоцированное нападение на Украину».

Фото: REUTERS

Спустя два часа после того, как президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе, украинский лидер Владимир Зеленский записал обращение к украинцам.

«Россия нанесла удар по военной инфраструктуре Украины», - заявил Зеленский и добавил, что в стране вводится военное положение. Политик призвал украинцев не поддаваться панике: «мы сильные, мы победим».

На события на востоке Украины одним из первых отреагировал Белый дом. В своем заявлении, опубликованном на сайте, президент США Джо Байден назвал российскую военную операцию в Донбассе «неоправданной и неспровоцированной».

«Только Россия несет ответственность за смерть и разрушения, которые принесет это нападение, и Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят единым и решительным образом. Мир призовет Россию к ответу», - говорится в заявлении главы Белого дома.

Байден также заверил, что будет следить за развитием конфликта и проведет встречу с лидерами G7. После чего состоится обращение американского лидера к народу США.

«Мы также будем координировать свои действия с нашими союзниками по НАТО, чтобы обеспечить решительный, совместный ответ, который сдержит любую агрессию против Североатлантического союза», - уточняется в заявлении.

Тем временем премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что Москва выбрала путь кровопролития, начав «неспровоцированное нападение на Украину».

«Я потрясен ужасающими событиями на Украине, я переговорил с президентом Зеленским, чтобы обсудить дальнейшие шаги. Президент Путин выбрал путь кровопролития и разрушения, начав неспровоцированное нападение на Украину. Великобритания и наши союзники ответят решительно», - написал в своем Твиттере британский премьер.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен осудила проведение Россией военной спецоперации и заявила, что привлечет Москву к ответственности. Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в свою очередь призвал НАТО провести консультации на основании статьи 4 устава Северо-атлантического альянса (угроза территориальной целостности).

Глава миссии Евросоюза на Украине Матти Маасикас также отреагировал.

«Началось неспровоцированное нападение на суверенную миролюбивую страну. Забочусь о безопасности сотрудников ЕС в Киеве», - написал в своем Твиттере глава миссии.

Правительство Японии заявило, что сейчас занимается анализом данных о ситуации в Донбассе, по завершению обобщения этих сведений власти намерены перейти к осуществлению конкретных действий с основными мировыми державами, в частности странами G7.

«Ситуация очень напряженная. Мы намерены действовать при тесной координации с международным сообществом», - говорится в заявлении премьер-министра Японии Фумио Кусиды, добавив, что главной его задачей стоит обеспечение безопасности японских граждан.

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Политика: ВОЙНА