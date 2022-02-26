Зеленский заявил, что находится в Киеве Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что находится в Киеве и призвал не верить фейковой информации. Соответствующее заявление опубликовано на его странице в Instagram.

"Сейчас в сети очень много появилось фейковой информации, что якобы я призываю нашу армию сложить оружие и идет эвакуация. Значит так: я тут, никакое оружие мы не сложим и будем защищать наше государство", - рассказал президент Незалежной.

Украинский лидер отметил, что армия не сложит оружие и продолжит защищаться.

Ранее Зеленский заявил, что мировые лидеры отказались помогать Украине в защите государства. По его словам, все только говорят о поддержке Киева, а принимать Незалежную в ЕС и НАТО не хотят.

"Я спрашиваю у них: «С нами ли вы?» Они отвечают, что с нами, но нас с собой в альянс они брать не готовы. Я спросил сегодня у 27 лидеров Европы, будет ли Украина в НАТО, спросил прямо. Все боятся, не отвечают", - поделился он с согражданами.

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