Зеленский заявил, что мировые лидеры отказались помогать Украине в защите государства

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз обратился к гражданам страны Фото: Кадр видео

Украина вынуждена «героически» отстаивать свою независимость и «территориальную целостность», потому что мировые лидеры отказались помогать ей в защите государства, а о поддержке Киева заявляют только на словах, не предпринимая конкретных действий.

Об этом в своем очередном видеообращении к украинцам заявил президент Незалежной Владимир Зеленский. Он рассказал согражданам, что в течение вчерашнего дня провел множество телефонных переговоров с зарубежными коллегами и «партнерами» страны, а принимать Украину в НАТО и Евросоюз не хотят.

«Я спрашиваю у них: «С нами ли вы?» Они отвечают, что с нами, но нас с собой в альянс они брать не готовы. Я спросил сегодня у 27 лидеров Европы, будет ли Украина в НАТО, спросил прямо. Все боятся, не отвечают», - поделился Зеленский с согражданами.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее он призвал лидеров Евросоюза «встать плечо к плечу» с Незалежной, «немедленно принять мощные экономические и финансовые санкции» против России: в частности, отключить от международной платежной системы SWIFT, наложить эмбарго на торговлю нефтью и газом, помочь украинской армии оружием и боеприпасами, а также поддержать миротворческую операцию ООН.

Несколько часов назад Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации в стране на ближайшие три месяца.

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