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Экономика26 февраля 2022 6:27

Минфин объяснил геополитикой снижение кредитного рейтинга России агентством S&P

Ведомство подчеркнуло, что государство сохранило финансовую устойчивость
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Решение S&P о снижении кредитного рейтинга России связано с геополитикой, утверждают в Минфине РФ

Решение S&P о снижении кредитного рейтинга России связано с геополитикой, утверждают в Минфине РФ

Фото: REUTERS

Решение агентства S&P понизить кредитный рейтинг России связано с геополитикой, сообщает пресс-служба министерства финансов РФ.

"Понижение рейтинга Российской Федерации S&P до "BB+" с негативным прогнозом и решение Moody's поставить рейтинг на пересмотр с возможностью понижения связаны с геополитическими факторами", - подчеркнули в Минфине.

В ведомстве уточнили, что Россия благодаря низкому уровню госдолга и накопленным резервам сохранила финансовую устойчивость, а своевременные действия Минфина и Центробанка позволили оперативно стабилизировать ситуацию на финансовых рынках.

Как ранее писал сайт kp.ru, международное рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг России. Так, рейтинг в иностранной валюте упал с "ВВВ-" до "ВВ+", а в национальной валюте – с "ВВВ" до "ВВВ-". Это связали с принятыми антироссийскими санкциями и угрозой введения новых мер против государства.