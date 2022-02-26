Роскосмос объявил о приостановке сотрудничества с ЕС на космодроме Куру из-за санкций

Роскосмос отзывает персонал с космодрома Куру во Французской Гвиане. Фото: Минобороны РФ.

Роскосмос приостанавливает сотрудничество с Евросоюзом на космодроме Куру во Французской Гвиане. В госкорпорации уточнили, что решение принято в ответ на европейские санкции против России.

"В ответ на санкции Евросоюза в отношении наших предприятий Роскосмос приостанавливает сотрудничество с европейскими партнерами по организации космических запусков с космодрома Куру и отзывает свой технический персонал, включая сводный стартовый расчёт, из Французской Гвианы", - говорится в сообщении телеграм-канала ведомства.

В общей сложности, на космодроме находятся 87 россиян. Уже прорабатывается вопрос их возвращения в Россию.

Как ранее писал сайт kp.ru, в середине февраля глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин выступил с инициативой совместного проекта России и Европы по дооборудованию стартового комплекса "Союз" во Французской Гвиане до пилотируемого уровня.

По его словам, это позволит европейским астронавтам самостоятельно добираться до Международной космической станции (МКС) на надежном пилотируемом корабле "Союз МС". Этому их обучат российские специалисты.