Сообщается, что Россия оценивает ответные меры Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия получила официальные уведомления о закрытии полетов в Болгарию, Польшу и Чехию. Об этом стало известно в субботу, 26 февраля 2022 года.

Сообщается, что Россия оценивает ответные меры.

"Болгария, Польша и Чехия прислали NOTAM (уведомление, которое запрещает полеты в указанных аэропортах - прим.), оцениваем (свои дальнейшие действия - прим.)", - сказал источник ТАСС, знакомый с ситуацией.

Над Украиной, частью России и Белоруссии полёты гражданских самолётов сейчас запрещены - в целях безопасности. Десять аэропортов юге России не принимают рейсы до 2 марта. Это с одной стороны. С другой - уже начались авиационные санкции.

Польша и Чехия закрыли воздушное пространство для российских авиакомпаний. Великобритания ввела санкции против «Аэрофлота». Россия в ответ закрыла своё воздушное пространство для всех британских перевозчиков.

«Комсомольская правда» разбирается, как все это отразится на пассажирах. Причём не только на тех, кто летает в Европу. (подробнее)