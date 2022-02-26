В РЖД заявили о регулярных DDos-атаках на сайт компании Фото: Валерий БУТАЕВ

В пресс-службе компании РЖД сообщили, что сайт холдинга подвергается регулярным DDos-атакам.

"Сегодня возможны сбои в работе портала РЖД. Наш сайт подвергается регулярным серьезным DDoS-атакам", - указано в сообщении.

В компании предупредили о возможных сбоях в работе 26 февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что РЖД работает над назначением дополнительных поездов из городов юга России на фоне отмены авиарейсов.

- В настоящее время РЖД ведет работу по назначению дополнительных поездов из Адлера, Анапы, Новороссийска, Сочи и других городов юга России. Также в существующие составы будут включаться дополнительные вагоны, — гласит текст сообщения.

Напомним, в связи со сложившийся обстановкой на Украине полеты в ряд российских аэропортов ограничены. Об этом в четверг, 24 февраля, сообщила Росавиация, указав, что речь идет об авиагаванях юга страны, работа которых будет ограничена до 2 марта 2022 года