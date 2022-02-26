Американский производитель электроники Dell приостановил поставки продукции в Россию и на Украину

Dell приостановил поставки продукции в Россию и на Украину Фото: REUTERS

Американская компания Dell приостановила поставки своей продукции в Россию и на Украину. Об этом сообщила пресс-служба производителя.

- Мы приостановили продажи продуктов на Украине и в России. Мы будем пристально следить за ситуацией, чтобы определить наши дальнейшие шаги, — цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.

Утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с речью, заявив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Как подчеркнул российский лидер, в планы Москвы не входит оккупация Украины, однако намерена стремиться к демилитаризации незалежной.

Позже Евросоюз опубликовал перечень новых антироссийских санкций. Свое решение Брюссель мотивировал намерениями противодействовать спецоперации российских войск на Украине. Экономические рестрикции ограничивают российскому правительству и Центробанку доступ к рынку капитала ЕС; запрещен экспорт в Россию технологий для нефтяной и космической отрасли, а также авиации. Санкции коснутся и 4 российских банка – «Альфа-банк», «Открытие», «Промсвязьбанк» и «Россия».