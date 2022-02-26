Гинцбург оценил эффективность "Спутника V" против тяжелых случаев "омикрона"

Вакцинация "Спутником V" на 89% защищает от госпитализации и тяжелого течения "омикрона" Фото: Ксения Высотина

Директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил РИА Новости, что российская вакцина от коронавируса "Спутник V" защищает от госпитализации и тяжелых случаев при заражении штаммом "омикрон" в 89% случаев.

"Если человек был провакцинирован "Спутником V", защита от госпитализации и тяжелых случаев составляет порядка 89%, а если он пробустирован, то порядка 93-94%", - подчеркнул Гинцбург.

Ученый уточнил, что такие результаты получены при сиквенсе НИЦ имени Гамалеи и исследованиях ведущих клиник Москвы.

Как ранее писал сайт kp.ru, Александр Гинцбург допустил, что назальная вакцина от коронавирусной инфекции заменит "Спутник V".

Напомним, российская вакцина против коронавируса для подростков "Спутник М" впервые одобрена за рубежом. Первой страной, разрешившей применение препарата, стал Казахстан.