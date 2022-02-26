МИД Латвии внес Николая Баскова в черный список Фото: Евгения ГУСЕВА

Министерство иностранных дел Латвии внесло в черный список российского эстрадного и оперного певца Николая Баскова за поддержку "российской агрессии против Украины". Об этом заявил глава МИД страны Эдгар Ринкевичс.

"МИД Латвии внес Николая Баскова в черный список. Николай Басков вынес", - прокомментировала ситуацию официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Вторые сутки лента Инстаграма знаменитостей - сплошной черный экран: так артисты высказывают свое мнение о спецоперации России, порождая горячие споры среди подписчиков, особенно, жителей Донбасса.

А вот Николай Басков пошел наперекор коллегам, опубликовав пост в поддержку российских военных: внушительного размера текст и все тот же черный экран-картинку, вот только с другой надписью: "Россия войны не начинает. Россия их заканчивает". Подробнее читайте в нашем материале (подробнее)