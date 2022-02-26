Зеленский призвал главу Евросовета принять Украину в Евросоюз

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Украинский президент Владимир Зеленский призвал главу Евросовета Шарля Мишеля принять Украину в состав Евросоюза. Соответствующее заявление политик сделал по итогам телефонных переговоров с европейским чиновником.

По его словам, обсуждение касалось "дальнейшей действенной помощи" Незалежной со стороны Европы.

"Настал решающий момент, чтобы раз и навсегда закрыть многолетнюю дискуссию и принять решение о членстве Украины в ЕС", - написал Зеленский на своей странице в социальной сети Twitter.

Как ранее писал сайт kp.ru, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал немедленно принять страну в ЕС.

Кулеба заявил, что вступление Украины в Евросоюз – лучшее стратегическое решение, которое может принять Европа и попросил ЕС отбросить скептицизм и колебания по этому поводу. По словам Кулебы, Европа должна предоставить Украине хотя бы "обещание членства в ЕС".