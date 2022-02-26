Медведев оценил санкции против Совбеза России: "Эти чудесные запреты ничего не изменят"

Дмитрий Медведев Фото: REUTERS

Приостановка членства России в Совете безопасности Европы ничего не изменит, заявил заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Эти чудесные запреты ничего не изменят, операция по защите Донбасса будет проведена в полном объёме", - подчеркнул политик.

По его словам, это также "хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране", в том числе смертной казни для особо опасных преступников. Кстати, эти меры по сей день активно применяют в Соединенных Штатах и Китае, уточнил Медведев.

По его словам, принятие санкций против России – это признак "политической импотенции", то есть неспособности изменить выбранный Российской Федерацией курс.

Как ранее писал сайт kp.ru, Дмитрий Медведев предрек рост цен на газ в Европе до 2 тысяч евро за кубометр в случае отказа от "Северного потока - 2".