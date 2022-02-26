Медведев пообещал симметричные меры на арест средств россиян за рубежом

Дмитрий Медведев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Москва примет симметричные меры на арест средств граждан и компании РФ.

- А вот на такое надо будет отвечать вполне симметрично. Арестом средств иностранцев и иностранных компаний в России по страновому принципу. А может, и национализацией имущества тех лиц, которые имеют регистрацию в недружественных юрисдикциях, — написал политик на странице в соцсети «Вконтакте».

22 февраля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о санкциях против России. Речь идет об ограничительных мерах против пяти российских банков, а также бизнесменов Геннадия Тимченко, Бориса и Аркадия Ротенбергов. Указанным предпринимателям запретили въезд на территорию Британии, а также наложили арест на их возможные активы в этом государстве. В качестве основания для введения санкций приводится решение России о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).