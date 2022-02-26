Министерство обороны опубликовало видео с украинскими военными, сложившими оружие на острове Змеиный

Пограничники добровольно сложили оружие и вскоре вернутся к своим семьям. Фото: Минобороны РФ

Виедозапись с украинскими военнослужащими, которые отказались от сопротивления и сложили оружие на острове Змеиный в Одесской области, опубликовало Минобороны России.

Сдавшихся украинцев доставили в Севастополь спасательным буксиром Черноморского флота "Шахтер". После непродолжительных юридических процедур они смогут вернуться к своим семьям.

"Моряки Черноморского флота с уважением отнеслись к решению украинских военнослужащих, - уточнили в ведомстве. - Все они обеспечены индивидуальными рационами питания и бутилированной водой на весь период передвижения до конечного пункта назначения".

Как ранее писал сайт kp.ru, в Министерстве обороны России сообщили, что в районе острова Змеиный сложили оружие 82 украинских военных. В ведомстве уточнили, что с украинцев берут подписку об отказе от участия в боях, и в ближайшее время они будут возвращены к своим семьям.

Напомним, глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что украинские военнопленные смогут вернуться домой к семьям после окончание военных действий. По его словам, всем раненым оказывают медицинскую помощь.

Отметим, что 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам Украины, в котором подчеркнул, что действия страны не направлены против народа Украины и являются самозащитой. Российский лидер верит в то, что несмотря на наличие госграниц народы России и Украины смогут преодолеть все проблемы и это их укрепит как единое целое.