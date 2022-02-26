Володин заявил, что Зеленский спешно покинул Киев

Вячеслав Володин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент Украины Владимир Зеленский спешно покинул Киев, а его видеообращения из украинской столицы были записаны заранее, сообщил председатель Госдумы России Вячеслав Володин со ссылкой на неназванных депутатов Верховной Рады.

"Его не было уже вчера в столице Украины, - написал Володин в своем телеграм-канале. - Вместе со своим окружением сбежал в город Львов, где ему вместе с помощниками оборудовали место для проживания. Все видео, которые он публикует в социальных сетях, записаны заранее".

Спикер Госдумы уточнил, что эту информацию он получил от депутатов Верховной Рады, которые пытались встретиться с Заленским в Киеви, но не смогли, после чего их пригласили для встречи именно во Львов.

Володин также добавил, что Зеленский находится под охраной неонацистов.

Как ранее писал сайт kp.ru, Владимир Зеленский заявил, что находится в Киеве и призвал не верить "фейковой информации".