Эстония закрывает воздушное пространство для российских самолетов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министр экономики Эстонии Таави Аас сообщил, что страна закрывает воздушное пространство для российских самолетов. Об этом стало известно в субботу, 26 февраля 2022 года.

"Эстония закрывает воздушное пространство для самолетов РФ", - говорится в сообщении.

Накануне министр сообщения (транспорта) республики Талис Линкайтс заявлял, что подобные решения должны быть согласованы на уровне ЕС

Над Украиной, частью России и Белоруссии полёты гражданских самолётов сейчас запрещены - в целях безопасности. Десять аэропортов юге России не принимают рейсы до 2 марта. Это с одной стороны. С другой - уже начались авиационные санкции.

Польша и Чехия закрыли воздушное пространство для российских авиакомпаний. Великобритания ввела санкции против «Аэрофлота». Россия в ответ закрыла своё воздушное пространство для всех британских перевозчиков.

"Комсомольская правда" ранее разбиралась, как все это отразится на пассажирах. Причём не только на тех, кто летает в Европу (подробнее)