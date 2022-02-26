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Политика26 февраля 2022 10:41

В первую часть санкций Японии из-за ситуации на Украине включены 24 члена руководства ДНР и ЛНР

Им запретили выдачу виз
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Япония ввела санкции против 24 членов руководства ДНР и ЛНР

Япония ввела санкции против 24 членов руководства ДНР и ЛНР

Фото: REUTERS

МИД Японии опубликовал на официальном сайте подробности о первой части санкций, введенных из-за ситуации на Украине.

В список включили 24 представителя руководства Донецкой и Луганской народных республик. Им запретили выдачу виз, также их активы в случае обнаружения будут заморожены.

Также внешнеполитическое ведомство уточнило детали запрета на операции с ценными бумагами в Японии. Они касаются правительства России, Центробанка и госорганизаций.

22 февраля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о санкциях против России. Речь идет об ограничительных мерах против пяти российских банков, а также бизнесменов Геннадия Тимченко, Бориса и Аркадия Ротенбергов. Указанным предпринимателям запретили въезд на территорию Британии, а также наложили арест на их возможные активы в этом государстве. В качестве основания для введения санкций приводится решение России о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).