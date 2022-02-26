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Политика26 февраля 2022 10:49

В Минобороны РФ опровергли слухи о попадании российской ракеты в жилой дом в Киеве

Источник уточнил, что характер повреждений здания свидетельствует, что в него попали из украинского комплекса "Бук-М1"
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Характер повреждения здания свидетельствует о попадании из украинского комплекса "Бук-М1"

Характер повреждения здания свидетельствует о попадании из украинского комплекса "Бук-М1"

Фото: REUTERS

Сообщения о российском ракетном ударе по жилому дому на проспекте Лобановского в Киеве не соответствуют действительности, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в министерстве обороны РФ.

По его словам, характер повреждений здания свидетельствует, что в него попали из украинского комплекса "Бук-М1".

"Очевидно, что в ходе отражения ночного ракетного обстрела объектов военной инфраструктуры <...> Украины произошел отказ в системе наведения ракеты украинского ЗРК средней дальности "Бук-М1", и ракета задела угол жилого дома", - подчеркнул собеседник из оборонного ведомства.

Как ранее писал сайт kp.ru, источник в Минобороны рассказал, что появившийся в ночном небе над Киевом "факел", который затем упал на жилой дом, - это не российская ракета, а украинский истребитель Су-27, который по ошибке сбило ПВО Незалежной.