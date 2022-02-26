Роскомнадзор потребовал от десяти СМИ удалить ложную информацию по операции на Украине

Если недостоверную информацию не удалят, доступ к ресурсам будет заблокирован Фото: REUTERS

Роскомнадзор направил уведомления с требованием удалить недостоверную информацию с ресурсов в адрес десяти средств массовой информации, в том числе трех, признанных иноагентами ("Дождь"*, "Крым.Реалии"* и "Медиазона"*). Об этом говорится на сайте организации.

Также в распространении общественно значимой информации, не соответствующей действительности, уличили издания "New Times", "Журналист", "ИноСМИ", "Лениздат", "Новая Газета", "Свободная Пресса" и "Эхо Москвы".

"На указанных ресурсах под видом достоверных сообщений размещена общественно значимая не соответствующая действительности информация об обстрелах украинских городов и гибели мирных жителей Украины в результате действий Российской Армии, а также материалы, в которых проводимая операция называется нападением, вторжением, либо объявлением войны", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что в случае отказа от удаления недостоверной информации ресурсам грозит блокировка.

Роскомнадзор напомнил, что за распространение общественно значимой информации, не соответствующей действительности, полагается штраф в размере до 5 млн рублей.

Как ранее писал сайт kp.ru, Роскомнадзор фиксирует волну фейков о российской военной операции в Донбассе. В связи с этим Роскомнадзор предупредил, что средства массовой информации несут ответственность за распространяемую ими информацию и обязаны проверять ее достоверность.

*Признано в России иностранным агентом