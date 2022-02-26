Сбой в работе Twitter произошел 26 февраля 2022 года

Массовые сбои в работе Twitter начали фиксировать в 12 часов по московскому времени Фото: REUTERS

Пользователи из России пожаловались на сбои в работе социальной сети Twitter. Об этом сообщил портал Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов.

Жалобы стали поступать 26 февраля 2022 года приблизительно после 12:00 по московскому времени. Чаще всего на работу соцсети жаловались пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара и Самары.

По состоянию на 12:42 (мск) зафиксирована 1083 жалобы. Больше всего жалоб поступает на веб-сайт (57%), приложение (38%) и комментарии (5%).

Как ранее писал сайт kp.ru, пользователи мессенджера Telegram в четверг, 24 февраля 2022 года, пожаловались на сбои в работе популярного мессенджера. Так, по состоянию на 15:07 по московскому времени на работу мессенджера пожаловались свыше 3 тысяч раз. Проблемы возникли у пользователей из России, Белоруссии и Украины.