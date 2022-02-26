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Политика26 февраля 2022 11:50

Захарова заявила, что США использовали Микронезию для защиты неонацизма на Украине

25 февраля островное государство потребовало от РФ показать «действенную приверженность миру, дружбе, сотрудничеству»
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Комментарии (15)Комментарии (15)(15)
Мария Захарова

Мария Захарова

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Соединенные Штаты Америки использовали Микронезию для защиты неонацизма на Украине.

Ранее Федеративные штаты Микронезии решили разорвать дипломатические отношения с Россией в связи с событиями на Украине. Уточнялось, что Микронезия пойдет на восстановление дипотношений с Россией только в том случае, если российская сторона покажет «действенную приверженность миру, дружбе, сотрудничеству».

- Теперь США вновь понадобилась Микронезия, чтобы защитить неонацизм на Украине и поддержать нацистский режим в Киеве, — прокомментировала эту новость Захарова у себя в Telegram-канале.

Напомним, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с речью, заявив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Как подчеркнул российский лидер, в планы Москвы не входит оккупация Украины, однако намерена стремиться к демилитаризации незалежной.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал Указ о всеобщей мобилизации в стране. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте украинского лидера. Это решение глава государства принял «в связи с военной агрессией РФ против Украины и с целью обеспечения обороны государства».