Захарова заявила, что США использовали Микронезию для защиты неонацизма на Украине

Мария Захарова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Соединенные Штаты Америки использовали Микронезию для защиты неонацизма на Украине.

Ранее Федеративные штаты Микронезии решили разорвать дипломатические отношения с Россией в связи с событиями на Украине. Уточнялось, что Микронезия пойдет на восстановление дипотношений с Россией только в том случае, если российская сторона покажет «действенную приверженность миру, дружбе, сотрудничеству».

- Теперь США вновь понадобилась Микронезия, чтобы защитить неонацизм на Украине и поддержать нацистский режим в Киеве, — прокомментировала эту новость Захарова у себя в Telegram-канале.

Напомним, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с речью, заявив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Как подчеркнул российский лидер, в планы Москвы не входит оккупация Украины, однако намерена стремиться к демилитаризации незалежной.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал Указ о всеобщей мобилизации в стране. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте украинского лидера. Это решение глава государства принял «в связи с военной агрессией РФ против Украины и с целью обеспечения обороны государства».