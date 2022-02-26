ДНР заявила, что украинские войска обстреляли Горловку из "Градов"

Украина неоднократно применяла в Донбассе системы залпового огня "Град". Фото: Фейсбук

Украинские войска обстреляли населенный пункт Горловка, который находится в 50 километрах от Донецка, ракетными системами залпового огня "Град". Об этом сообщает в субботу, 26 февраля, РИА Новости со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

По данным Донецкой народной республики, в общей сложности в направлении Горловки выпущено 5 ракет из БМ-21 "Град".

Отметим, что это далеко не первый случай использования систем залпового огня "Град" Вооруженными силами Украины.

Как ранее писал сайт kp.ru, по данным Минобороны РФ утром 26 февраля украинские националисты нанесли удар ракетными системами залпового огня "Град" по жилым кварталам города Старобельск.

В результате в городе начался пожар, есть разрушения жилых домов, имеются погибшие среди мирного населения, уточнили в российском оборонном ведомстве.