Песков заявил, что Россия готовилась к санкциям Запада заблаговременно Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия готовилась к санкциям Запада заблаговременно.

"Санкции весьма серьезные - несколько волн санкций, которые последовали за прошедшие несколько дней. Мы также серьезно и заблаговременно к ним готовились, они в основе своей прогнозируемы", - рассказал он, отвечая на вопросы журналистов.

Официальный представитель Кремля отметил, что незамедлительно принимаются меры по минимизации ущерба от санкций. По его словам, все возможности у России для этого есть.

Ранее Песков сообщал, что заявления о возможных санкциях против страны со стороны США в Москве оцениваются крайне негативно.

Он добавил, что это выглядит как попытка оказать давление на страну в ходе переговоров о гарантиях безопасности. Она абсолютно бессмысленная, так как при адекватном ответе можно будет говорить о полном разрыве отношений.

Введены частные санкции против некоторых чиновников и топ-менеджеров госкомпаний, а также ограничения на поставки электроники и полупроводников для некоторых отраслей.При этом отключать Россию от SWIFT и накладывать санкции на экспорт нефти и газа в США не стали.

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