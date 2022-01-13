В Кремле негативно оценили заявления о новых санкциях США против России

Дмитрий Песков Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что заявления о возможных санкциях против страны со стороны США в Москве оцениваются крайне негативно.

Официальный представитель Кремля добавил, что это выглядит как попытка оказать давление на страну в ходе переговоров о гарантиях безопасности. Она абсолютно бессмысленная, так как при адекватном ответе можно будет говорить о полном разрыве отношений.

Введение санкций против главы государства - это запредельная мера, подчеркнул Песков.

Как ранее писал сайт kp.ru, посол РФ в США Анатолий Антонов Разговорами о новых санкциях против России Соединенные Штаты пытаются воздействовать на государство на фоне переговоров о гарантиях безопасности, но такие попытки абсолютно бесперспективны.

Напомним, российский сенатор Алексей Пушков считает возможное введение США против Росси грозит серьезно обострить отношения Вашингтона и Москвы. По его словам, такие меры с американской стороны могут привести к таким последствиям как разрыв отношений между РФ и Штатами.