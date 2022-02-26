Минобороны РФ призвало украинцев потребовать от властей вывести из жилых кварталов тяжелое вооружение

Министерство обороны России призвало украинцев обратиться с просьбой к властям убрать из жилых кварталов тяжелое вооружение. Фото: REUTERS

Минобороны РФ призвало жителей Украины потребовать от властей немедленного вывода тяжелых вооружения из жилых кварталов. Такое заявление сделали в МО в субботу 26 февраля.

В ведомстве заявили, что, по данным разведки, украинские националисты в Киеве и других украинских городах размещают в жилых кварталах реактивные и артиллерийские подразделения.

"Повторим: делается это намеренно, для провоцирования ответных ударов российских вооруженных сил по жителям населенных пунктов. Украинское националистическое руководство применяет те же методы, как и террористы", - заявил на брифинге официальный представитель МО Игорь Конашенков.

В Министерстве обороны рассказали, что националистические формирования на Украине применяют так называемые "бандер-автомобили", на которых размещено крупнокалиберное стрелковое оружие или миномёты. Подобное практиковали террористы в Сирии, уточнили в ведомстве.

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