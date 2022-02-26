Минобороны России заявило об уничтожении шести катеров ВМС Украины

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков рассказал об уничтожении шести украинских катеров. Фото: кадр из видео.

Министерство обороны России в субботу 26 февраля заявило об уничтожении шести катеров ВМС Украины. Катера были уничтожены в результате морского боя. Сообщается, что целью атаки катеров были 82 военнослужащих, которые добровольно сложили оружие. Подробности во время брифинга рассказал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, трансляция брифинга доступна здесь.

Конашенков рассказал, что инцидент произошел вечером 25 февраля, когда с острова Змеиный шла эвакуация 82 украинских военнослужащих, добровольно сложивших оружие. В это время 16 катеров ВМС Украины, используя «тактику роя», попытались атаковать корабли Черноморского флота, действуя под прикрытием гражданских судов.

«Целью данной атаки была, прежде всего, месть сложившим оружие украинским военнослужащим и обвинения Российской армии в уничтожении пленных», - заявил Игорь Конашенков.

Официальный представитель заверил, что никто из 82 украинских военнослужащих не прострадал а шесть катеров ВМС Украины были уничтожены. Официальный представитель МО РФ отметил, что, когда украинские катера начали провокацию, над районом барражировали стратегические беспилотные летательные аппараты США RQ-4 «Глобал Хок» и MQ-9А «Риппер».

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ опубликовало видео Чернобыльской АЭС, взятой под охрану российскими и украинскими военными. Подробности здесь.