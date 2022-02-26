В районе Индийского океана рухнул самолет с двумя пилотами и 12 пассажирами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Cамолет авиакомпании Коморских островов AB Aviation потерпел крушение в районе Индийского океана, сообщает администрация президента страны.

По информации агентства Sana, на борту судна находились 14 человек – два пилота и 12 пассажиров. Самолет выполнял рейс между столицей Коморских островов – Морони и городом Фомбони. Машина пропала с радаров вскоре после взлета, спасателями найдены обломки судна.

Напомним, в январе 2022 новейший американский истребитель F-35 упал в Южно-Китайском море в результате попытки совершить посадку на авианосец «Карл Винсон» ВМС США.

Как писал сайт kp.ru, в июле 2021 грузовой Boeing 737 упал в воды Тихого океана недалеко от Гавайских островов. Береговая охрана США спасла обоих пилотов рухнувшего судна.