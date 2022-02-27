Минцифры России сообщило о беспрецедентной кибератаке на портал госуслуг Фото: Михаил ФРОЛОВ

Портал госуслуг столкнулся в субботу, 26 февраля, с беспрецедентными кибератаками. Как сообщает Министерство цифрового развития России, на сайт было совершено свыше 50 DDoS-атак.

«Минцифры сталкивается с беспрецедентным масштабом кибератак. 26 февраля зафиксировано более 50 DDoS-атак мощностью более 1 Тбайт, а также ряд профессиональных целевых атак на портал госуслуг. Все атаки успешно отражают специалисты центра безопасности», – сказано на сайте ведомства.

В Минцифры предупредили, что пользователи могут столкнуться с кратковременной блокировкой доступа к сервисам портала. Все персональные данные пользователей надежно защищены, заверили в ведомстве.

Напомним, спецслужбы Соединенных Штатов предложили президенту страны Джо Байдену совершить несколько вариантов кибератак на Россию, чтобы отключить ее от интернета. Как сообщал телеканал NBC, кибератаки будут направлены на подрыв способности снабжать российскую армию с целью помешать ей выполнить военную спецоперацию в Донбассе.

Как писал сайт kp.ru, международная группа хакеров Anonymous объявила кибервойну против российского правительства.