В ФРГ заявили, что от SWIFT отключат все российские банки, попавшие под санкции Запада

Западные страны договорились отключить российские банки от SWIFT Фото: Shutterstock

Западные страны договорились отключить от международной платежной системы SWIFT (Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи) все российские банки, которые уже попали под международные санкции.

Об этом сообщил журналистам официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт. Он уточнил, что такое решение приняли США, Великобритания, Канада, Франция, Италия и Германия, а также Еврокомиссия.

«Все российские банки, в отношении которых уже введены санкции международного сообщества, и, если потребуется, другие российские банки будут отключены от SWIFT», - приводит его слова ТАСС.

Кроме того, Хебештрайт рассказал, что западные партнеры решили «еще больше ограничить возможности российского Центробанка по поддержке курса рубля за счет международных финансовых сделок».

Ранее телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что Штаты и их европейские союзники рассматривают возможность отключить от SWIFT не всю Россию, а только отдельные банки. По данным собеседников канала, новый пакет санкций готовится на случай, если Киев «падет».

Как писал сайт kp.ru, 24 февраля американский лидер Джо Байден выступил с заявлением, озвучив пакет новых санкций, которым Вашингтон намерен противодействовать спецоперации российских войск, проводимой сейчас на Украине. В своей речи президент США особо отметил, что новые санкции будут иметь долгосрочные последствия для российской экономики.

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