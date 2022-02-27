У охранника Порошенко выпал магазин из автомата в прямом эфире Sky News Фото: кадр из видео

У охранника бывшего президента Украины Петра Порошенко выпал магазин из автомата, когда политик отвечал на вопросы журналистов во время прямого эфира телеканала Sky News.

Экс-президент появился в эфире на фоне военных. Пока Порошенко рассказывал о формированиях территориальной обороны Киева, у одного из его охранников выпал магазин из автомата. В этот момент политик обернулся к нему, после чего продолжил разговора с журналистами.

Как писал сайт kp.ru, в прямом эфире Порошенко рассказал, что записаться в возглавляемый им батальон территориальной обороны хотят многие, но у стихийного оборонного подразделения нет артиллерии, танков и бронетранспортеров.

Напомним, ранее бывший премьер Украины, депутат Верховной рады и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко сфотографировалась с автоматом в руках. Снимок политик сопроводила подписью «Украина будет сопротивляться».

Официальный представитель российского Министерства обороны России Игорь Конашенков

рассказывал, что российские военные во время спецоперации на Украине захватили много западного оружия.