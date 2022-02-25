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Политика25 февраля 2022 18:37

Экс-президент Украины Петр Порошенко появился в телеэфире с автоматом Калашников

Порошенко появился на телеэкране с автоматом и заявил, что организовал в Киеве «батальон территориальной обороны»
Мария ПАВЛОВА
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Бывший президент Украины Порошенко позировал перед телекамерой с автоматом в руках. Фото: кадр из видео CNN.

Бывший президент Украины Порошенко позировал перед телекамерой с автоматом в руках. Фото: кадр из видео CNN.

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что организовал «батальон территориальной обороны» в Киеве. Об этом он сказал в пятницу 25 февраля в эфире телеканала CNN, появившись в кадре с автоматом Калашникова в руках. На заднем плане видны люди в гражданской одежде, похожей по расцветке на камуфляж.

Порошенко рассказал телеканалу, что записаться в возглавляемый им «батальон территориальной обороны» хотят многие, но у стихийного оборонного подразделения не хватает оружия.

«У нас нет артиллерии, у нас нет танков, у нас нет бронетранспортера, этот процесс мы запустили пару дней назад, но мы сделали это за два дня», - рассказал Порошенко.

Ранее официальный представитель российского Министерства обороны рассказал, что российские военные во время спецоперации на Украине захватили много западного оружия. Подробности здесь.

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