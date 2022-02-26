Юлия Тимошенко позирует с автоматом. Фото: Instagram

Бывший премьер Украины, а ныне депутат Верховной рады и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко сфотографировалась с автоматом в руках. Этот снимок она опубликовала на своих страницах в соцсетях Instagram и Facebook, фото Тимошенко с автоматом появилось и в украинских СМИ.

«Украина будет сопротивляться!» - так лидер «Батькивщины» подписала фото.

К слову, накануне экс-президент Незалежной Петр Порошенко появился в телеэфире с автоматом Калашникова и заявил, что организовал в Киеве «батальон территориальной обороны». Ранее сообщалось, что в украинской столице раздали горожанам 18 тысяч автоматов и боеприпасы к ним. Оружие продолжают раздавать киевлянам – всем желающим.

Напомним, как писал сайт kp.ru,утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам, сообщив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что 23 февраля Кремль получил обращения от лидеров ДНР и ЛНР к главе российского государства с просьбой о помощи в отражении украинской агрессии, чтобы избежать жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.

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