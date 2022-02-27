Борис Джонсон назвал отключение российских банков от SWIFT первым шагом по изоляции России Фото: ТАСС

Отключение некоторых российских банков от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT станет лишь первым шагом на пути к финансовой изоляции России, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

«Сегодня мы приняли решительные меры по исключению России из глобальной финансовой системы, в том числе отключением российских банков от SWIFT», – написал политик в своем Twitter.

Напомним, в воскресенье. 27 февраля, западные страны договорились отключить от международной платежной системы SWIFT. Об этом сообщил журналистам официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт. Он уточнил, что такое решение приняли США, Великобритания, Канада, Франция, Италия и Германия, а также Еврокомиссия.

Как писал сайт kp.ru, ранее телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что США и их европейские союзники рассматривают возможность отключить от SWIFT не всю Россию, а только отдельные банки. По данным собеседников телеканала, новый пакет санкций готовится на случай, если Киев «падет».