CNN: От SWIFT могут отключить не всю Россию, а отдельные банки

От SWIFT могут отключить не всю Россию, а отдельные банки Фото: Shutterstock

Соединенные Штаты и их европейские союзники рассматривают возможность отключить от международной платежной системы SWIFT (Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи) не всю Россию, а только отдельные банки, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

По данным собеседников канала, новый пакет санкций, включающий в себя отключение от SWIFT, готовится на случай, если Киев «падет»

«Официальные лица США и их коллеги в Евросоюзе продолжают взвешивать варианты, включая санкции, направленные на отключение от сети отдельных банков и юридических лиц, а не всей российской экономики», - заявил источник CNN.

Ранее президент США Джо Байден во время своего выступления перед журналистами в Белом доме по поводу санкций против нашей страны из-за спецоперации на Украине, сообщил, что страны Евросоюза отказались отключать Россию от SWIFT.

Напомним, как писал сайт kp.ru, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, сообщив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что 23 февраля Кремль получил обращения от лидеров ДНР и ЛНР к главе российского государства с просьбой о помощи в отражении украинской агрессии, чтобы избежать жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.

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