Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль Геничевска и аэродрома Чернобаевка Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За прошедшие сутки российские вооруженные силы блокировали Херсон и Бердянск, а также взяли под контроль Геничевск и аэродром Чернобаевка под Херсоном. Такое заявление в воскресенье, 27 февраля, сделал официальный представитель Министерства обороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков.

В военном ведомстве также заявили, что на данный момент российскими вооруженными силами поражены 975 объектов военной инфраструктуры Украины.

В министерстве также заявили, что украинские националисты из батальона «Азов» обстреляли из реактивных систем «Град» дома в поселке Сартана, который расположен в пригороде Мариуполя. «В результате есть разрушения жилых домов и имеются погибшие среди мирного населения», - заявил Конашенков.

Напомним, днем ранее, 26 февраля, в Министерстве обороны РФ заявили об уничтожении шести катеров ВМС Украины. Как сообщалось, катера были уничтожены в результате морского боя, а целью атаки катеров были 82 военнослужащих, которые добровольно сложили оружие.