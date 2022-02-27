"Газпром" заявил, что поставляет газ для транзита в Европу через Украину в штатном режиме Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Компания «Газпром» поставляет газ для транзита в Европу через Украину в штатном режиме. Такое заявление в воскресенье, 27 февраля, сделал представитель корпорации Сергей Куприянов, уточнив, что заявки потребителей в Европе на транзит голубого топлива через Украину на воскресенье, 27 февраля, составляют 107,5 миллионов кубометров.

«"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей - 107,5 миллионов кубометров на 27 февраля», - заявил представитель компании, отметив, что на субботу, 26 февраля, заявки составляли 108,1 миллионов кубометров.

Отмечается, что данный объем практически равен поставкам по долгосрочному бронированию на транзит газа через Украину, который составлял около 109,5 миллионов кубометров в сутки.

Напомним, во вторник, 22 февраля, канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил об остановке сертификации «Северного потока – 2», а на следующий день президент США Джо Байден распорядился ввести санкции против оператора этого газопровода Nord Stream 2 AG и его руководителей.