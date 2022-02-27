В Сербии организовали автопробег в поддержку России

В Белграде организовали автопробег в поддержку России Фото: Facebook

26 февраля в Сербии организовали авопробег в поддержку России. Участники проехали по центральным улицам сербской столицы - Белграда. После они остановились у посольства России. Автомобилисты вышли на улицу с флагами России, Сербии, Белоруссии и ДНР, ЛНР.

Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил, что не собирается вводить антироссийские санкции в связи со спецоперацией на Украине. Также он добавил, что Сербия окажет украинцам гуманитарную помощь.

Между тем западные страны продолжают вводить санкции против России. В частности, международная система межбанковских платежей SWIFT собирается отключить российские банки, которые попали под санкции. Какие именно это будут банки, SWIFT сейчас обсуждает с властями страна Евросоюза.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отметил, что это решение - лишь первый шаг на пути к финансовой изоляции России.