Лига безопасного интернета выявила около 1,2 млн фейков о ситуации на Украине и призывов к митингам Фото: REUTERS

Лига безопасного интернета выявила около 1,2 миллиона фейков о ситуации на Украине, а также призывов к митингам, которые распространялись в сети в период с 18 февраля. Такое заявление в воскресенье, 27 февраля, сделала директор лиги, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.

«Таргетированная реклама с призывами к участию в незаконных акциях и митингах настроена в TikTok, YouTube, Instagram на детскую и подростковую аудиторию младше 18 лет. Мы призываем родителей быть бдительными», - приводит ТАСС слова директора лиги.

Мизулина также заявила, что информационная атака началась с 18 февраля, но основные удары отмечены с 24 февраля. По ее словам, к работе по распространению и созданию недостоверной информации привлечено около 1,3 тысячи специалистов из Украины и России.

«Почти половина этих фейков - фото и видео из ДНР и ЛНР (2014-2019 годов), зверства украинцев с несоответствующими содержанию подписями. Другие - постановочные кадры с "ряжеными" актерами"», - добавила она.

Напомним, сегодня, 27 февраля, сайт Роскосмоса оказался недоступен из-за массированной DDoS-атаки. Как писал сайт kp.ru, ранее международная группа хакеров Anonymous объявила кибервойну против российского правительства.