Сайт Роскосмоса недоступен из-за DDoS-атаки Фото: REUTERS

Сайт Роскосмоса вновь подвергся массированной DDoS-атаке, которая ведется с различных IP-адресов. Об этом заявили в пресс-службе госкорпорации, отметив, что сайт на данный момент недоступен.

«Массированная DDoS-атака с различных IP-адресов проводится на сайт Роскосмоса. В настоящее время он не доступен для посещения», - заявили в пресс-службе корпорации.

Как писал сайт kp.ru, международная группа хакеров Anonymous объявила кибервойну против российского правительства. Позже, 26 февраля, Минцифры России заявило о беспрецедентной кибератаке на портал Госуслуг, отметив, что пользователи могут столкнуться с кратковременной блокировкой доступа к сервисам портала. В РЖД заявили о регулярных DDos-атаках на сайт компании, также предупредив о возможных сбоях в работе

Напомним, как сообщалось, спецслужбы США предложили американскому президенту Джо Байдену совершить несколько вариантов кибератак на Россию для отключения от интернета. Телеканал NBC заявил, что кибератаки будут направлены на подрыв способности снабжать российскую армию с целью помешать выполнить военную спецоперацию в Донбассе.