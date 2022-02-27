Германия закрывает воздушное пространство для российских самолетов с 27 февраля 2022 Фото: Иван ВИСЛОВ

Германия в воскресенье, 27 февраля, с 17:00 по московскому времени закрывает свое воздушное пространство для российских самолетов. Такое заявление сделал Минтранс ФРГ.

Как уточняется, ограничение будет действовать первоначально в течение трех месяцев.

В воскресенье, 27 февраля, о закрытии или о планах закрытия воздушного пространства для российских самолетов из-за военной операции России на Украине заявили Австрия, Бельгия, Дания, Ирландия, Швеция, а также Германия.

Напомним в минувшую субботу, 26 февраля, власти Латвии приняли решение закрыть воздушное пространство страны для российских авиакомпаний. Аналогичные санкции были введены властями Словении, Эстонии и Литвы. Как писал сайт kp.ru, Россия закрыла свое воздушное пространство для авиакомпаний этих стран в ответ на данные меры.