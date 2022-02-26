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Политика26 февраля 2022 11:00

Латвия закроет воздушное пространство для России

Дата принятия соответствующих мер пока неизвестна
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Комментарии (10)Комментарии (10)(10)
Власти Латвии решили закрыть воздушное пространство страны для России

Власти Латвии решили закрыть воздушное пространство страны для России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Латвии приняли решение закрыть воздушное пространство страны для российских авиакомпаний. Об этом рассказал глава латвийского Министерства юстиции Янис Борданс.

- Будьте уверены, воздушное пространство для российских рейсов будет закрыто, — написал политик в Twitter.

Он не уточнил, когда именно будут приняты меры.

Позже латвийская авиакомпания AirBaltic сообщила, что приостанавливает полеты в Россию до 26 марта 2022 года.

Ранее Министерство иностранных дел Латвии внесло в черный список российского эстрадного и оперного певца Николая Баскова за поддержку «российской агрессии против Украины».

Напомним, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с речью, заявив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Как подчеркнул российский лидер, в планы Москвы не входит оккупация Украины, однако намерена стремиться к демилитаризации незалежной.