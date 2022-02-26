Латвия закроет воздушное пространство для России

Власти Латвии решили закрыть воздушное пространство страны для России
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Власти Латвии приняли решение закрыть воздушное пространство страны для российских авиакомпаний. Об этом рассказал глава латвийского Министерства юстиции Янис Борданс.
- Будьте уверены, воздушное пространство для российских рейсов будет закрыто, — написал политик в Twitter.
Он не уточнил, когда именно будут приняты меры.
Позже латвийская авиакомпания AirBaltic сообщила, что приостанавливает полеты в Россию до 26 марта 2022 года.
Ранее Министерство иностранных дел Латвии внесло в черный список российского эстрадного и оперного певца Николая Баскова за поддержку «российской агрессии против Украины».
Напомним, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с речью, заявив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Как подчеркнул российский лидер, в планы Москвы не входит оккупация Украины, однако намерена стремиться к демилитаризации незалежной.