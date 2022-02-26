Румыния и Литва закрыли воздушное пространство для России

Власти Румынии и Литвы закрыли воздушное пространство для России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти Румынии и Литвы приняли решение закрыть воздушное пространство своих стран для российских авиакомпаний.

- Румыния начала процедуру приостановления права пролета над ее территорией, а также права посадки на территории Румынии для воздушных судов, которые принадлежат компаниям РФ. Эта процедура будет проходить в течение этого дня, — сообщил представитель правительства Румынии по печати Дан Кэрбунару.

Аналогичное решение приняли и в Литве. Об этом сообщило Министерство транспорта страны.

Меры были приняты из-за военной операции России на Украине.

Напомним, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с речью, заявив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Как подчеркнул российский лидер, в планы Москвы не входит оккупация Украины, однако намерена стремиться к демилитаризации незалежной.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал Указ о всеобщей мобилизации в стране. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте украинского лидера. Это решение глава государства принял «в связи с военной агрессией РФ против Украины и с целью обеспечения обороны государства».