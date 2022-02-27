Глава МИД Британии заявила, что операция России на Украине может перерасти в конфликт с НАТО Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что если Москва не остановит свои действия на Украине, то ситуация может перерасти в конфликт с Североатлантическим альянсом, отметив, что под угрозой в конечном счете могут оказаться страны Балтии, а также Польша и Молдова.

«Этот продолжительный конфликт касается свободы и демократии в Европе. Если мы не остановим Путина на Украине, под угрозой окажутся другие: страны Балтии, Польша, Молдова. И это может вылиться в конфликт с НАТО, а мы не хотим этого», - заявила глава внешнеполитического ведомства в эфире телеканала Sky News.

Трасс также отметила, что экономические потери, которые может понести Европа, будут несравнимы с украинским потерями.

Напомним, накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс принял меры для усиления своего восточного фланга, разместив в Европе тысячи военнослужащих из разных стран, а также более 100 самолетов и примерно 120 кораблей.