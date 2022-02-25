Столтенберг: НАТО разместила в Европе тысячи военнослужащих, более 100 самолетов и около 120 кораблей

Генсек НАТО Йенс Столтенберг Фото: REUTERS

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Североатлантический альянс принял меры по усилению своего восточного фланга, разместив в Европе тысячи военнослужащих из разных стран, более 100 самолетов и около 120 кораблей. Об этом глава западного военного блока заявил на пресс-конференции по итогам экстренного саммита НАТО.

«США, Канада и европейские союзники разместили дополнительные тысячи военных в восточной части альянса. У нас есть более сотни самолетов в высокой степени готовности, задействованных в 30 разных локациях. Также мы располагаем 120 кораблями с севера до Средиземноморья, в том числе тремя авианосными ударными группами», - приводит его слова ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам, сообщив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что 23 февраля Кремль получил обращения от лидеров ДНР и ЛНР к главе российского государства с просьбой о помощи в отражении украинской агрессии, чтобы избежать жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.

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